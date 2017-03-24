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НАБУ проводить обшуки в Одесі щодо продажу мерією адмінбудівлі

НАБУ проводить обшуки в Одесі щодо продажу мерією адмінбудівлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України здійснює обшуки в Одесі у справі щодо продажу мерією адміністративної будівлі за завищеними цінами, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

“24 березня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять низку обшуків у місті Одеса”, — повідомили у прес-службі.

У НАБУ пояснили, що слідчі дії здійснюються в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах службовими особами органу місцевого самоврядування за попередньою змовою із представниками комерційного сектору. Йдеться про продаж мерії Одеси адміністративної будівлі за завищеними цінами.

“В ході досудового розслідування детективи Бюро встановили, що згадану будівлю в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства “Завод „Краян“ на початку 2016 року продано за 11 млн грн. У серпні 2016 року їй надано окрему адресу й продано за 4 млн грн. Водночас у вересні цього ж року новий власник запропонував цю будівлю Одеській мерії вже за 185 млн грн. Операція з купівлі-продажу відбулась в грудні 2016 року”, — зазначили у відомстві.

Виявлені ознаки злочину та своєчасне блокування коштів на рахунках товариства, від імені якого здійснено продаж будівлі за завищеною ціною, розповіли у НАБУ, стало можливим завдяки активній громадянській позиції жителів міста Одеси, низки народних депутатів України та громадських організацій, які своєчасно звернулись до НАБУ із заявами про злочин, ще на стадії його вчинення.

Досудове розслідування за даними фактами детективи Бюро розпочали в листопаді минулого року. Наразі слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, ЦВК відмовилася надати НАБУ інформацію про функціонування Держреєстру виборців.

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