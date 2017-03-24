НАБУ проводит обыски в Одессе относительно продажи мэрией админздания

"24 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят ряд обысков в городе Одесса", - сообщили в пресс-службе.

В НАБУ объяснили, что следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту завладения средствами местного бюджета в особо крупных размерах должностными лицами органа местного самоуправления по предварительному сговору с представителями коммерческого сектора. Речь идет о продаже мэрии Одессы административного здания по завышенным ценам.

"В ходе досудебного расследования детективы Бюро установили, что упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" на начало 2016 года продано за 11 млн грн. В августе 2016 г. ему предоставили отдельный адрес и продали за 4 млн грн. В то же время в сентябре этого же года новый владелец предложил это здание Одесской мэрии уже за 185 млн грн. Операция по купле-продаже состоялась в декабре 2016 года", - отметили в ведомстве.

Выявление признаков преступления и своевременное блокирование средств на счетах общества, от имени которого осуществлена ​​продажа здания по завышенной цене, рассказали в НАБУ, стало возможным благодаря активной гражданской позиции жителей города Одессы, ряда народных депутатов Украины и общественных организаций, которые своевременно обратились к НАБУ с заявлениями о преступлении, еще на стадии его совершения.

Досудебное расследование по данным фактам детективы Бюро начали в ноябре прошлого года. Сейчас следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, ЦИК отказалась предоставить НАБУ информацию о функционировании Госреестра избирателей.