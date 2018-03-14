НАБУ проводить обшук в управлінні ДМС Київщини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Співробітники Національного антикорупційного бюро України, за неофіційною інформацією, проводять обшук в управлінні Державної міграційної служби у Київській області, передає УНН з посиланням на джерело.
За словами співрозмовника агентства, наразі в управлінні ДМС у Київській області, що розташоване на вулиці Петропавлівській у Києві, відбуваються слідчі дії за участю НАБУ.
У прес-службі Бюро цю інформацію УНН поки що не підтвердили, але пообіцяли перевірити.
Крім того, агентство намагалося додзвонитися як до Державної міграційної служби України, так і до управління ДМС у Київській області, але поки що там ніхто не відповідає.
Як повідомляв УНН, 24 січня Національне антикорупційне бюро України проводило обшук у помешканні заступника голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової, яка раніше фігурувала у розслідуванні НАБУ.