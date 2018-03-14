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НАБУ проводить обшук в управлінні ДМС Київщини

НАБУ проводить обшук в управлінні ДМС Київщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Співробітники Національного антикорупційного бюро України, за неофіційною інформацією, проводять обшук в управлінні Державної міграційної служби у Київській області, передає УНН з посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, наразі в управлінні ДМС у Київській області, що розташоване на вулиці Петропавлівській у Києві, відбуваються слідчі дії за участю НАБУ.

У прес-службі Бюро цю інформацію УНН поки що не підтвердили, але пообіцяли перевірити.

Крім того, агентство намагалося додзвонитися як до Державної міграційної служби України, так і до управління ДМС у Київській області, але поки що там ніхто не відповідає.

Як повідомляв УНН, 24 січня Національне антикорупційне бюро України проводило обшук у помешканні заступника голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової, яка раніше фігурувала у розслідуванні НАБУ.

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