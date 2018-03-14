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НАБУ проводит обыск в управлении ГМС Киевской области

НАБУ проводит обыск в управлении ГМС Киевской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, по неофициальной информации, проводят обыск в управлении Государственной миграционной службы в Киевской области, передает УНН со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время в управлении ГМС в Киевской области, расположенного на улице Петропавловской в ​​Киеве, происходят следственные действия с участием НАБУ.

В пресс-службе Бюро эту информацию УНН пока не подтвердили, но пообещали проверить.

Кроме того, агентство пыталось дозвониться как в Государственную миграционную службу Украины, так и управление ГМС в Киевской области, но пока там никто не отвечает.

Как сообщал УНН, 24 января Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыск в квартире заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, которая ранее фигурировала в расследовании НАБУ.

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