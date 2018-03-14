НАБУ проводит обыск в управлении ГМС Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, по неофициальной информации, проводят обыск в управлении Государственной миграционной службы в Киевской области, передает УНН со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, в настоящее время в управлении ГМС в Киевской области, расположенного на улице Петропавловской в Киеве, происходят следственные действия с участием НАБУ.
В пресс-службе Бюро эту информацию УНН пока не подтвердили, но пообещали проверить.
Кроме того, агентство пыталось дозвониться как в Государственную миграционную службу Украины, так и управление ГМС в Киевской области, но пока там никто не отвечает.
Как сообщал УНН, 24 января Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыск в квартире заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины Дины Пимаховой, которая ранее фигурировала в расследовании НАБУ.