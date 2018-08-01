НАБУ прокоментувало справу "Укрнафти"

“Національне бюро приєдналося до судового процесу між Кабінетом міністрів України та ТОВ „Інсігнія Резорт“ з приводу визнання недійсним зобов’язання отримувати на умовах передоплати нафту, добуту ПАТ „Укрнафта“. У такий спосіб НАБУ намагатиметься не допустити ситуації, за якої може бути втрачено шанс компенсувати збитки державним інтересам в розмірі близько 7,5 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Йдеться про спробу ТОВ “Інсігнія Резорт” скасувати та визнати недійсними окремі положення “Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу” (затверджений Постановою КМУ від 16 жовтня 2014 року № 570, далі — Порядок), які зобов’язують компанії з державною часткою 50%+1 акція постачати сировину за результатами таких аукціонів на умовах передоплати.

Так, упродовж 2015 року низка компаній отримала від ПАТ “Укрнафта” близько 1 млн тонн нафти з відтермінуванням сплати до кінця 2015 року. Для цього до підписаних договорів були укладені додаткові угоди, що суперечило Порядку. За поставлену нафту компанії так і не розрахувалися, що спричинило збиток державним інтересам в особі ПАТ “Укрнафта” (50%+1 акція належать державі) в розмірі майже 7,5 млрд грн.

У 2016 році за наведеними фактами детективи Національного бюро відкрили кримінальне провадження. В результаті активних слідчих та процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії-отримувачі нафти добровільно відшкодували ПАТ “Укрнафта” понад 51,7 млн грн.

На тлі цих подій у лютому 2018 року ТОВ “Інсігнія Резорт”, яке взагалі не брало участь у закупівлях нафти в ПАТ “Укрнафта”, звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) з позовом до Кабміну, в якому, з-поміж іншого, просило визнати незаконними вимоги постанови КМУ, що запровадила відповідний Порядок, щодо можливості постачання сировини тільки на умовах повної передоплати.

Того ж місяця ОАСК, а в червні і Київський апеляційний адміністративний суд (КААС), задовольнили позов ТОВ “Інсігнія Резорт”. В липні 2018 року КМУ подало до Верховного Суду касаційну скаргу на рішення КАСС, до якої приєдналося Національне бюро. Верховний Суд відкрив провадження у справі та зупинив виконання рішень ОАСК та КААС на період розгляду касаційної скарги Кабміну.

Беручи участь у цьому процесі, Національне бюро реалізує одну зі своїх ключових функцій — розкриття кримінальних правопорушень та запобігання вчиненню нових злочинів, аби не допустити створення умов, за яких особи, що завдали збитків державним інтересам, можуть уникнути відповідальності за свої вчинки.

Нагадаємо, 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд грн визнано недійсними.