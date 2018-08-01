НАБУ прокоментувало справу "Укрнафти"

ukru
Ексклюзив
17:08 • 40954 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 75975 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 82487 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 109023 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 90714 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114452 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156183 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189042 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 287624 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167088 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
86 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 114917 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 104605 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 97652 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 48278 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 51450 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 109029 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 156734 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 287628 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 218606 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245268 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22397 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 38787 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 48278 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51196 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65524 перегляди
Актуальне
НАБУ прокоментувало справу "Укрнафти"

НАБУ прокоментувало справу "Укрнафти"

Київ • УНН

 • 13147 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. НАБУ підтримало боротьбу з незаконним привласненням 1 млн тонн нафти ПАТ “Укрнафта”. Про це повідомила прес-служба Бюро, передає УНН.

“Національне бюро приєдналося до судового процесу між Кабінетом міністрів України та ТОВ „Інсігнія Резорт“ з приводу визнання недійсним зобов’язання отримувати на умовах передоплати нафту, добуту ПАТ „Укрнафта“. У такий спосіб НАБУ намагатиметься не допустити ситуації, за якої може бути втрачено шанс компенсувати збитки державним інтересам в розмірі близько 7,5 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Йдеться про спробу ТОВ “Інсігнія Резорт” скасувати та визнати недійсними окремі положення “Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу” (затверджений Постановою КМУ від 16 жовтня 2014 року № 570, далі — Порядок), які зобов’язують компанії з державною часткою 50%+1 акція постачати сировину за результатами таких аукціонів на умовах передоплати.

Так, упродовж 2015 року низка компаній отримала від ПАТ “Укрнафта” близько 1 млн тонн нафти з відтермінуванням сплати до кінця 2015 року. Для цього до підписаних договорів були укладені додаткові угоди, що суперечило Порядку. За поставлену нафту компанії так і не розрахувалися, що спричинило збиток державним інтересам в особі ПАТ “Укрнафта” (50%+1 акція належать державі) в розмірі майже 7,5 млрд грн.

У 2016 році за наведеними фактами детективи Національного бюро відкрили кримінальне провадження. В результаті активних слідчих та процесуальних дій у 2017 році деякі комерційні компанії-отримувачі нафти добровільно відшкодували ПАТ “Укрнафта” понад 51,7 млн грн.

На тлі цих подій у лютому 2018 року ТОВ “Інсігнія Резорт”, яке взагалі не брало участь у закупівлях нафти в ПАТ “Укрнафта”, звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) з позовом до Кабміну, в якому, з-поміж іншого, просило визнати незаконними вимоги постанови КМУ, що запровадила відповідний Порядок, щодо можливості постачання сировини тільки на умовах повної передоплати.

Того ж місяця ОАСК, а в червні і Київський апеляційний адміністративний суд (КААС), задовольнили позов ТОВ “Інсігнія Резорт”. В липні 2018 року КМУ подало до Верховного Суду касаційну скаргу на рішення КАСС, до якої приєдналося Національне бюро. Верховний Суд відкрив провадження у справі та зупинив виконання рішень ОАСК та КААС на період розгляду касаційної скарги Кабміну.

Беручи участь у цьому процесі, Національне бюро реалізує одну зі своїх ключових функцій — розкриття кримінальних правопорушень та запобігання вчиненню нових злочинів, аби не допустити створення умов, за яких особи, що завдали збитків державним інтересам, можуть уникнути відповідальності за свої вчинки.

Нагадаємо, 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів на 3 млрд грн визнано недійсними.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97