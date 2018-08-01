НАБУ прокомментировало дело "Укрнафты"

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КИЕВ. 1 августа. УНН. НАБУ поддержало борьбу с незаконным присвоением 1 млн тонн нефти ПАО “Укрнафта”. Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает УНН.

“Национальное бюро присоединилось к судебному процессу между Кабинетом министров Украины и ООО ”Инсигния Резорт“ по поводу признания недействительным обязательства получать на условиях предоплаты нефть, добытую ПАО ”Укрнафта“. Таким образом НАБУ постарается не допустить ситуации, при которой может быть упущен шанс компенсировать ущерб государственным интересам в размере около 7,5 млрд грн”, - говорится в сообщении.

Речь идет о попытке ООО “Инсигния Резорт” отменить и признать недействительными отдельные положения “Порядка организации и проведения биржевых аукционов по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа” (утвержден Постановлением КМУ от 16 октября 2014 года № 570, далее — Порядок), обязывающие компании с государственной долей 50% + 1 акция поставлять сырье по результатам таких аукционов на условиях предоплаты.

Так, в течение 2015 года ряд компаний получила от ПАО “Укрнафта” около 1 млн тонн нефти с отсрочкой уплаты до конца 2015 года. Для этого подписанным договорам были заключены дополнительные соглашения, что противоречило Порядку. За поставленную нефть компании так и не рассчитались, повлекшее ущерб государственным интересам в лице ПАО “Укрнафта” (50% + 1 акция принадлежат государству) в размере почти 7,5 млрд грн.

В 2016 году по приведенным фактам детективы Национального бюро открыли уголовное производство. В результате активных следственных и процессуальных действий в 2017 году некоторые коммерческие компании-получатели нефти добровольно возместили ПАО “Укрнафта” более 51,7 млн грн.

На фоне этих событий в феврале 2018 года ООО “Инсигния Резорт”, которое вообще не участвовало в закупках нефти в ПАО “Укрнафта”, обратилось в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) с иском к Кабмину, в котором, среди прочего, просило признать незаконными требования постановления КМУ, что ввела соответствующий Порядок, по возможности поставки сырья только на условиях полной предоплаты.

В том же месяце ОАСК, а в июне и Киевский апелляционный административный суд (КААС), удовлетворили иск ООО “Инсигния Резорт”. В июле 2018 года КМУ подало в Верховный Суд кассационную жалобу на решение КААС, к которой присоединилось Национальное бюро. Верховный Суд открыл производство по делу и остановил выполнение решений ОАСК и КААС на период рассмотрения кассационной жалобы Кабмина.

Принимая участие в этом процессе, Национальное бюро реализует одну из своих ключевых функций — раскрытие уголовных преступлений и предупреждения совершения новых преступлений, чтобы не допустить создания условий, при которых лица, нанесшие ущерб государственным интересам, могут избежать ответственности за свои поступки.

Напомним, 60 договоров купли-продажи нефтепродуктов на 3 млрд грн признаны недействительными.

Украинские Национальные Новости

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