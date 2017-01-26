НАБУ про справу "ОГХК": затримано четвертого учасника корупційної схеми
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” зазнало збитків на суму понад 300 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"...детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали четвертого учасника корупційної схеми, через яку ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» зазнало збитків на суму понад 300 млн грн. Ним виявився громадянин України, директор однієї з компаній-посередників, зареєстрованої в Гонконгу", - йдеться у повідомленні.
Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру ще двом посадовцям ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.
Напередодні детективи Бюро також повідомили про підозру в. о. голови правління ПАТ “ОГХК”. Клопотання про обрання запобіжного заходу затриманим подадуть до суду найближчим часом.
Нагадаємо, згаданих осіб затримано 25 січня в ході розслідування кримінального провадження за фактом завдання збитків ПАТ “ОГХК” на суму понад 300 млн грн.