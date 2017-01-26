НАБУ о деле "ОГХК": задержан четвертый участник коррупционной схемы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четвертого участника коррупционной схемы, из-за которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"...детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четвертого участника коррупционной схемы, из-за которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Им оказался гражданин Украины, директор одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге", - говорится в сообщении.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении еще двум должностным лицам ПАО "Объединенная горно-химическая компания".
Накануне детективы Бюро также сообщили о подозрении и.о. главы правления ПАО "ОГХК". Ходатайства об избрании меры пресечения задержанным подадут в суд в ближайшее время.
Напомним, упомянутые лица задержаны 25 января в ходе расследования уголовного производства по факту нанесения ущерба ПАО "ОГХК" на сумму более 300 млн грн.