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НАБУ о деле "ОГХК": задержан четвертый участник коррупционной схемы

НАБУ о деле "ОГХК": задержан четвертый участник коррупционной схемы

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четвертого участника коррупционной схемы, из-за которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

"...детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четвертого участника коррупционной схемы, из-за которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму более 300 млн грн. Им оказался гражданин Украины, директор одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге", - говорится в сообщении.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении еще двум должностным лицам ПАО "Объединенная горно-химическая компания".

Накануне детективы Бюро также сообщили о подозрении и.о. главы правления ПАО "ОГХК". Ходатайства об избрании меры пресечения задержанным подадут в суд в ближайшее время.

Напомним, упомянутые лица задержаны 25 января в ходе расследования уголовного производства по факту нанесения ущерба ПАО "ОГХК" на сумму более 300 млн грн.

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