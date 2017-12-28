НАБУ підозрює голову правління "Ощадбанку" та підлеглих у привласненні понад 20 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України підозрює голову правління "Ощадбанку" та підлеглих у привласненні понад 20,9 млн дол. Відповідні дані містяться в ухвалі Солом'янського районного суду Києва, який відмовив визнати потерпілою стороною кіпрську компанію, які міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.
“Відмовити в задоволенні скарги Юридичної особи-резидента республіки Кіпр AKEMI MANAGEMENT LIMITED (АКЕМІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕТ), поданої в її інтересах адвокатом Коваленком Максимом Миколайовичем про скасування постанови детектива Національного антикорупційного бюро України Мирка Богдана Миколайовича про відмову у визнанні потерпілим та зобов’язання вчинити дії”, — йдеться в ухвалі суду.
В ухвалі суду також зазначається, що “з доданих до скарги матеріалів вбачається, що НАБ України здійснює досудове розслідування щодо можливого вчинення Головою правління АТ "Ощадбанк" та підлеглими йому особами розтрати ввіреного їм майна шляхом списання грошових коштів у розмірі 20980028,49 дол., які знаходилися на рахунках OPALCORE LTD в АТ "Ощадбанк", та подальшого їх звернення на користь держави у порядку спеціальної конфіскації за вироком Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року”.
Нагадаємо, НАБУ отримало дозвіл на проведення виїмки документів в "Ощадбанку".