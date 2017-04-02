НАБУ перевіряє причетність Нацбанку до розкрадання коштів виділених на рефінансування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро веде розслідування кримінального провадження, пов’язаного із розкраданням коштів передбачених на рефінансування комерційних банків, у розслідування фігурує керівництво Нацбанку. Про це голова НАБУ Артем Ситник розповів в ефірі телеканалу "1+1", передає УНН.
“У нас уже декілька місяців розслідується кримінальне провадження, в якому фігурує керівництво Національного банку України. Воно пов’язане з витрачанням коштів виділених ряду комерційних банків на рефінансування. Причетність до незаконного витрачання цих коштів є предметом розслідування цієї справи”, — сказав він.
Наразі всі необхідні документи перебувають на вивченні у детективів.
“Дійсно, процесуально був обшук, але, коли ми почали проводити цю процесуальну дію, фактичного опору ніякого не було, тому те що цікавило детективів, ті документи, які ми планували вилучити були добровільно вилучені у НБУ, зараз вони у детективів”, — розповів голова НАБУ.
Він додав, що до розслідування долучилася Нацполіція, тож зараз група детективів та група Нацполіції продовжують роботу по цій справі.
Як повідомляв раніше УНН, 29 березня у Національному банку України детективи НАБУ проводили обшуки.
Дозвіл на проведення слідчих дій надав Солом’янський районний суду Києва.