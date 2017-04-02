НАБУ перевіряє причетність Нацбанку до розкрадання коштів виділених на рефінансування

“У нас уже декілька місяців розслідується кримінальне провадження, в якому фігурує керівництво Національного банку України. Воно пов’язане з витрачанням коштів виділених ряду комерційних банків на рефінансування. Причетність до незаконного витрачання цих коштів є предметом розслідування цієї справи”, — сказав він.

Наразі всі необхідні документи перебувають на вивченні у детективів.

“Дійсно, процесуально був обшук, але, коли ми почали проводити цю процесуальну дію, фактичного опору ніякого не було, тому те що цікавило детективів, ті документи, які ми планували вилучити були добровільно вилучені у НБУ, зараз вони у детективів”, — розповів голова НАБУ.

Він додав, що до розслідування долучилася Нацполіція, тож зараз група детективів та група Нацполіції продовжують роботу по цій справі.

Як повідомляв раніше УНН, 29 березня у Національному банку України детективи НАБУ проводили обшуки.

Дозвіл на проведення слідчих дій надав Солом’янський районний суду Києва.