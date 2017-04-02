НАБУ проверяет причастность Нацбанка к хищению средств выделенных на рефинансирование
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование уголовного производства, связанного с хищением средств, предусмотренных на рефинансирование коммерческих банков, в расследовании фигурирует руководство Нацбанка. Об этом председатель НАБУ Артем Сытник рассказал в эфире телеканала "1 + 1", передает УНН.
"У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины. Оно связано с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Причастность к незаконному расходованию этих средств является предметом расследования этого дела", - сказал он.
Сейчас все необходимые документы находятся на изучении у детективов.
"Действительно, процессуально был обыск, но, когда мы начали проводить это процессуальное действие, фактического сопротивления никакого не было, поэтому то, что интересовало детективов, те документы, которые мы планировали изъять были добровольно изъяты у НБУ, сейчас они у детективов", - рассказал председатель НАБУ.
Он добавил, что к расследованию подключилась Нацполиция, поэтому сейчас группа детективов и группа Нацполиции продолжают работу по этому делу.
Как сообщал ранее УНН, 29 марта в Национальном банке Украины детективы НАБУ проводили обыски.
Разрешение на проведение следственных действий предоставил Соломенский районный суд Киева.