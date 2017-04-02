НАБУ проверяет причастность Нацбанка к хищению средств выделенных на рефинансирование

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52638 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105248 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162064 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119152 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118164 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113454 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104887 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107235 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103718 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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НАБУ проверяет причастность Нацбанка к хищению средств выделенных на рефинансирование

НАБУ проверяет причастность Нацбанка к хищению средств выделенных на рефинансирование

Киев  •  УНН

 • 16696 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование уголовного производства, связанного с хищением средств, предусмотренных на рефинансирование коммерческих банков, в расследовании фигурирует руководство Нацбанка. Об этом председатель НАБУ Артем Сытник рассказал в эфире телеканала "1 + 1", передает УНН.

"У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство Национального банка Украины. Оно связано с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование. Причастность к незаконному расходованию этих средств является предметом расследования этого дела", - сказал он.

Сейчас все необходимые документы находятся на изучении у детективов.

"Действительно, процессуально был обыск, но, когда мы начали проводить это процессуальное действие, фактического сопротивления никакого не было, поэтому то, что интересовало детективов, те документы, которые мы планировали изъять были добровольно изъяты у НБУ, сейчас они у детективов", - рассказал председатель НАБУ.

Он добавил, что к расследованию подключилась Нацполиция, поэтому сейчас группа детективов и группа Нацполиции продолжают работу по этому делу.

Как сообщал ранее УНН, 29 марта в Национальном банке Украины детективы НАБУ проводили обыски.

Разрешение на проведение следственных действий предоставил Соломенский районный суд Киева.

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