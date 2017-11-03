НАБУ оприлюднило схему закупівлі "рюкзаків Авакова" за завищеною ціною

"Артем Ситник висловив переконання, що "справа рюкзаків" не є складною з точку зору доказування і матиме перспективу у суді, якщо рішення прийматиме незаангажований суддя, на якого не здійснюватиметься тиск", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, частину рюкзаків, про які йдеться у кримінальному провадженні про їх купівлю за завищеними цінами для МВС, пошили на підприємствах в установах виконання покарань і вартість пошиття рюкзаків становила від 60 до 130 гривень.