НАБУ оприлюднило схему закупівлі "рюкзаків Авакова" за завищеною ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро України оприлюднило схему розтрати 14,5 млн грн бюджетних коштів при закупівлі рюкзаків для потреб Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомляє прес-служба НАБУ, передає УНН.
"Артем Ситник висловив переконання, що "справа рюкзаків" не є складною з точку зору доказування і матиме перспективу у суді, якщо рішення прийматиме незаангажований суддя, на якого не здійснюватиметься тиск", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, частину рюкзаків, про які йдеться у кримінальному провадженні про їх купівлю за завищеними цінами для МВС, пошили на підприємствах в установах виконання покарань і вартість пошиття рюкзаків становила від 60 до 130 гривень.