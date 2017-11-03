НАБУ обнародовало схему закупки "рюкзаков Авакова" по завышенной цене

"Артем Сытник выразил убеждение, что "дело рюкзаков" не является сложным с точки зрения доказывания и имеет перспективу в суде, если решение будет принимать незаангажированный судья, на которого будет осуществляться давление", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, часть рюкзаков, о которых говорится в уголовном производстве об их покупке по завышенным ценам для МВД, сшили на предприятиях в учреждениях исполнения наказаний и стоимость пошива рюкзаков составляла от 60 до 130 гривен.