НАБУ оприлюднило схему розкрадання коштів у справі Труханова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) опублікували схему заволодіння коштами Одеського міського бюджету в розмірі 185 мільйонів гривень при продажу будівель заводу "Краян". Схема опублікована на сайті НАБУ, передає УНН.
Повідомляється, що у першій половині 2016 року Одеський міський голова Геннадій Труханов домовився з особами, які контролюють ЗАТ “UAB Naster”, ТОВ “VALTON GROUP LP” та ТОВ “Девелопмент Еліт” про заволодіння коштами місцевого бюджету м. Одеси.
Слідством було встановлено, що з липня по грудень 2016 року Труханов разом з іншими посадовими особами міської ради, використовуючи службове становище та всупереч інтересам територіальної громади міста вчинили низку дій, спрямованих на реалізацію задуму.
На переконання детективів, для створення умов для заволодіння коштами, задіяні особи на початку жовтня 2016 року залучили до вчинення оборудки директора суб’єкта оціночної діяльності, який визначив наперед встановлену та завідомо завищену вартість об’єкта оцінки в сумі 185 млн грн.
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Після цього, учасники схеми донесли депутатам міської ради завідомо неправдиву інформацію про невідкладність розгляду питання щодо придбання приміщення. На думку слідства, це було зроблено, щоб унеможливити або створити перешкоди депутатам та відповідальним особам на належне вивчення питання купівлі цієї будівлі.
Крім того, депутатів вдалось запевнити, що ціна на приміщення є об’єктивною. Труханов повідомив депутатам недостовірну інформацію про співфінансування проекту з державного бюджету.
Як повідомили в НАБУ, службові особи Одеської міської ради тривалий час не надавали документи, підготовлені суб’єктом оціночної діяльності, в тому числі і на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ. Документи були вилучені працівниками НАБУ в результаті обшуку в приміщенні Одеської міської ради.
“Таким чином, на думку слідства, задіяні особи забезпечили ухвалення депутатським корпусом Одеської міської ради рішення про надання згоди на придбання у комунальну власність територіальної громади будівлі ВАТ “ХК „Краян“ за завідомо завищеною ціною — у розмірі 185 млн грн.”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, керівник якої наразі перебуває в зоні АТО. Проте детективи НАБУ і прокурори САП запобігли цій спробі й домоглися накладення арешту на рахунки компанії-продавця будівлі, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 лютого в аеропорту “Бориспіль” був затриманий співробітниками прикордонної служби за дорученням НАБУ міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Як повідомляв УНН, НАБУ підозрює мера Одеси Геннадія Труханова та ще 6 посадовців міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.