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НАБУ обнародовало схему хищения средств в деле Труханова

НАБУ обнародовало схему хищения средств в деле Труханова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) опубликовали схему завладения средствами Одесского городского бюджета в размере 185 млн гривен при продаже зданий завода "Краян". Схема опубликована на сайте НАБУ, передает УНН.

Сообщается, что в первой половине 2016 года Одесский городской голова Геннадий Труханов договорился с лицами, контролирующими ЗАО "UAB Naster", ООО "VALTON GROUP LP" и ООО "Девелопмент Элит" о завладении средствами местного бюджета г. Одессы.

Следствием было установлено, что с июля по декабрь 2016 года Труханов вместе с другими должностными лицами городского совета, используя служебное положение и вопреки интересам территориальной общины города совершили ряд действий, направленных на реализацию замысла.

По мнению детективов, для создания условий для завладения средствами, задействованные лица в начале октября 2016 года привлекли к совершению сделки директора субъекта оценочной деятельности, определили заранее установленную и заведомо завышенную стоимость объекта оценки в сумме 185 млн грн.

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После этого, участники схемы донесли депутатам городского совета заведомо ложную информацию о неотложности рассмотрения вопроса о приобретении помещения. По мнению следствия, это было сделано, чтобы исключить или создать препятствия депутатам и ответственным лицам на надлежащее изучение вопроса покупки этого здания.

Кроме того, депутатов удалось убедить, что цена на помещения является объективной. Труханов сообщил депутатам недостоверную информацию о софинансировании проекта из государственного бюджета.

Как сообщили в НАБУ, должностные лица Одесского городского совета длительное время не предоставляли документы, подготовленные субъектом оценочной деятельности, в том числе и во исполнение постановления следственного судьи о временном доступе. Документы были изъяты работниками НАБУ в результате обыска в помещении Одесского городского совета.

"Таким образом, по мнению следствия, задействованные лица обеспечили принятие депутатским корпусом Одесского городского совета решения о предоставлении согласия на приобретение в коммунальную собственность территориальной общины здания ОАО "ХК "Краян" за заведомо завышенной ценой - в размере 185 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне АТО. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания, говорится в сообщении.

Напомним, 14 февраля в аэропорту "Борисполь" был задержан сотрудниками пограничной службы по поручению НАБУ мэра Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщал УНН, НАБУ подозревает мэра Одессы Геннадия Труханова и еще 6 должностных лиц горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.

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