НАБУ оголосило підозру третьому затриманому у справі "рюкзаків Авакова"

"Так, ми підтверджуємо оголошення підозри третій затриманій особі у цій справі. Тепер є 72 години для того, щоб обрати міру запобіжного заходу для всіх трьох затриманих", – зазначили в прес-службі НАБУ.

Також в Антикорупційному бюро зазначили, що не володіють інформацією про те, чи прокурори подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу для фігурантів справи.

Водночас, у Солом’янському районному суді міста Києва УНН підтвердили, що клопотання про обрання запобіжного заходу ще не надходило.

Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру.