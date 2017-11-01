НАБУ объявило подозрение третьему задержанному по делу "рюкзаков Авакова"

"Да, мы подтверждаем объявление подозрения третьему задержанному лицу по этому делу. Теперь есть 72 часа для того, чтобы избрать меру пресечения для всех трех задержанных", - отметили в пресс-службе НАБУ.

Также в Антикоррупционном бюро отметили, что не владеют информацией о том, подали ли прокуроры ходатайство в суд об избрании меры пресечения для фигурантов дела.

В то же время, в Соломенском районном суде города Киева УНН подтвердили, что ходатайство об избрании меры пресечения еще не поступало.

Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.