НАБУ объявило подозрение третьему задержанному по делу "рюкзаков Авакова"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в совершении преступления третьему фигуранту дела "рюкзаков Авакова". Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Да, мы подтверждаем объявление подозрения третьему задержанному лицу по этому делу. Теперь есть 72 часа для того, чтобы избрать меру пресечения для всех трех задержанных", - отметили в пресс-службе НАБУ.
Также в Антикоррупционном бюро отметили, что не владеют информацией о том, подали ли прокуроры ходатайство в суд об избрании меры пресечения для фигурантов дела.
В то же время, в Соломенском районном суде города Киева УНН подтвердили, что ходатайство об избрании меры пресечения еще не поступало.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении.