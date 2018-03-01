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НАБУ обшукало кабінет судді Шевченківського райсуду Києва

НАБУ обшукало кабінет судді Шевченківського райсуду Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук у службовому кабінеті одного з суддів Шевченківського районного суду Києва. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

“Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє, що 1 березня 2018 року детективи НАБУ, виконуючи ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 28 лютого 2018 року провели обшук в особистому кабінеті судді”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, вказану слідчу дію було здійснено в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

“Ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва було надано дозвіл на відшукання та вилучення певних документів. Разом з тим, в ході обшуку було вилучено речі, дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді передбачений не був”, — зазначили у суді.

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