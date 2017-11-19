НАБУ надало охорону колишній підлеглій Корчак
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишньому керівнику Департаменту фінансового контролю моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганні Соломатіній надали охорону після того, як вона звернулася з відповідною заявою до Національного антикорупційного бюро України. Про це вона повідомила в інтерв’ю Громадському, передає УНН.
“Я написала заяву в НАБУ (Національне антикорупційне бюро), щоб мені надали охорону. Це не одна людина, це 5 людей, які мене сьогодні охороняють”, — сказала Соломатіна.
Вона додала, що боїться за своє життя і не хоче, щоб на неї якимось чином тиснули.
Водночас Соломатіна зазначила, що поки що погроз на її адресу не було.
Нагадаємо, колишній керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна повідомила, що е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, “розправи над неугодними”, та з метою особистого збагачення голови та членів агентства, а результати перевірок фальсифікуються відповідно до потреб керівництва установи.
У НАЗК заявили, що судутимуться з екс-співробітницею за звинувачення у корупції.
Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Національного агентства з питань запобігання корупції, службовцями інших органів влади у складі організованої групи хабарів в особливо великих розмірах.