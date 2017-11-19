НАБУ надало охорону колишній підлеглій Корчак

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Колишньому керівнику Департаменту фінансового контролю моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганні Соломатіній надали охорону після того, як вона звернулася з відповідною заявою до Національного антикорупційного бюро України. Про це вона повідомила в інтерв’ю Громадському, передає УНН.

“Я написала заяву в НАБУ (Національне антикорупційне бюро), щоб мені надали охорону. Це не одна людина, це 5 людей, які мене сьогодні охороняють”, — сказала Соломатіна.

Вона додала, що боїться за своє життя і не хоче, щоб на неї якимось чином тиснули.

Водночас Соломатіна зазначила, що поки що погроз на її адресу не було.

Нагадаємо, колишній керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна повідомила, що е-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, “розправи над неугодними”, та з метою особистого збагачення голови та членів агентства, а результати перевірок фальсифікуються відповідно до потреб керівництва установи. 

У НАЗК заявили, що судутимуться з екс-співробітницею за звинувачення у корупції. 

Як повідомляв УНН, Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Національного агентства з питань запобігання корупції, службовцями інших органів влади у складі організованої групи хабарів в особливо великих розмірах.

Українські Національні Новини

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