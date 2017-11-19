НАБУ предоставило охрану бывшей подчиненной Корчак

"Я написала заявление в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), чтобы мне предоставили охрану. Это не один человек, это 5 человек, которые меня сегодня охраняют", - сказала Соломатина.

Она добавила, что боится за свою жизнь и не хочет, чтобы на нее каким-то образом давили.

В то же время Соломатина отметила, что пока угроз в ее адрес не было.

Напомним, бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Анна Соломатина сообщила, что е-декларирование используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, "расправы над неугодными", и с целью личного обогащения председателя и членов агентства, а результаты проверок фальсифицируются в соответствии с потребностями руководства учреждения.

В НАПК заявили, что будут судиться с экс-сотрудницей по обвинению в коррупции.

Как сообщал УНН, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство по факту возможного получения служащими Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.