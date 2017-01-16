НАБУ і САП планують клопотати про заочне досудове розслідування щодо М.Чауса
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури планують підготувати клопотання до суду про спеціальне досудове розслідування щодо судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса у зв’язку з тим, що він не з’явився на допит. Про це повідомили УНН у прес-службі НАБУ.
"Він (суддя М.Чаус – ред.) не з’явився. Зараз вже на підставі цього детективи з прокурорами можуть готувати клопотання до суду про спеціальне досудове розслідування", - сказали у прес-службі.
У Бюро додали, що найближчим часом таке клопотання може бути підготовлене.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України викликало на допит суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса на допит як підозрюваного на 9 годину 16 січня. Виклик на допит був опублікований в офіційній урядовій газеті “Урядовий кур’єр”.
Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю М.Чауса під час отримання неправомірної вигоди (хабара) у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 12 вересня суддю М.Чаусу оголошено у національний розшук. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 14 листопада 2016 року суддя М.Чаус офіційно оголошений у міжнародний розшук.