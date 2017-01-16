НАБУ и САП планируют ходатайствовать о заочном досудебном расследовании в отношении Н.Чауса

КИЕВ. 16 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры планируют подготовить ходатайство в суд о специальном досудебном расследовании в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в связи с тем, что он не явился на допрос. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.