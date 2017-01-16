НАБУ и САП планируют ходатайствовать о заочном досудебном расследовании в отношении Н.Чауса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры планируют подготовить ходатайство в суд о специальном досудебном расследовании в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в связи с тем, что он не явился на допрос. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
"Он (судья Н.Чаус - ред.) не появился. Сейчас уже на основании этого детективы с прокурорами могут готовить ходатайство в суд о специальном досудебном расследовании", - сказали в пресс-службе.
В Бюро добавили, что в ближайшее время такое ходатайство может быть подготовлено.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в качестве подозреваемого на 9 часов 16 января. Вызов на допрос был опубликован в официальной правительственной газете "Урядовый курьер".
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в интересах подсудимых.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. После этого, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 12 сентября судью Н.Чауса объявили в национальный розыск. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, 14 ноября 2016 г. судью Н.Чауса официально объявили в международный розыск.