НАБУ і САП планують ініціювати процедуру заочного засудження О.Онищенка у лютому - А.Ситник
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура України планують ініціювати у лютому процедуру заочного засудження народного депутата Олександра Онищенка. Про це сказав в інтерв’ю "Голосу України" директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
"У лютому ми (НАБУ і САП) можемо ініціювати процедуру заочного засудження самого Олександра Онищенка", - сказав він.
За словами А.Ситника, стосовно інших фігурантів "газової справи" ситуація простіша.
Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
Також нагадаємо, станом на 31 січня НАБУ ще не отримало відповіді від Інтерполу про оголошення О.Онищенка в міжнародний розшук.