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НАБУ и САП планируют инициировать процедуру заочного осуждения А.Онищенко в феврале - А.Сытник

НАБУ и САП планируют инициировать процедуру заочного осуждения А.Онищенко в феврале - А.Сытник

Киев • УНН

 • 10215 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины планируют инициировать в феврале процедуру заочного осуждения народного депутата Александра Онищенко. Об этом сказал в интервью "Голосу Украины" директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

"В феврале мы (НАБУ и САП) можем инициировать процедуру заочного осуждения самого Александра Онищенко", - сказал он.

По словам А.Сытника, в отношении других фигурантов "газового дела" ситуация проще.

Напомним, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля т.г. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля т.г. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 г. Онищенко объявили в национальный розыск.

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