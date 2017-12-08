НАБУ і САП оприлюднили матеріали з обшуків у Мін’юсті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро та Спеціальна Антикорупційна Прокуратура оприлюднили фото та відео фрагменти слідчих дій, які проводили детективи бюро під час обшуків у Міністерстві Юстиції України 8 грудня, передає УНН з посиланням на сторінку відомства у Facebook.
“8 грудня детективи НАБУ, керуючись ч.3 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України, були змушені провести невідкладні слідчі дії з метою врятування документів, які мали ознаки речових доказів у кримінальному провадженні. Йшлося про документи, які Мінюст мав надати НАБУ на виконання рішення суду,” — повідомили у відомстві.
На фото та відео видно деяку кількість розірваних документів, які вилучили працівники НАБУ.
Як зазначили в бюро, фото та фрагменти відео слідчих дій, проведених 8 грудня у Міністерстві юстиції України були оприлюднені НАБУ і САП “з огляду на суспільний резонанс та з метою запобігання маніпуляціям”.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України порушила справу після заяви про кримінальне правопорушення працівників Національного антикорупційного бюро, які проводили обшуки в будівлі Мін’юсту.
Як повідомляв УНН, 8 грудня, співробітники НАБУ влаштували обшуки у будівлі Міністерства юстиції України.