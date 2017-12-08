НАБУ и САП обнародовали материалы с обысков в Минюсте
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Специальная Антикоррупционная Прокуратура обнародовали фото и видео фрагменты следственных действий, которые проводили детективы бюро во время обысков в Министерстве юстиции Украины 8 декабря, передает УНН со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.
"8 декабря детективы НАБУ, руководствуясь ч.3 ст. 233 Уголовно-процессуального кодекса Украины, были вынуждены провести неотложные следственные действия с целью спасения документов, которые имели признаки вещественных доказательств в уголовном производстве. Речь шла о документах, Минюст должен предоставить НАБУ во исполнение решения суда," - сообщили в ведомстве.
На фото и видео видно некоторое количество разорванных документов, изъяли работники НАБУ.
Как отметили в бюро, фото и фрагменты видео следственных действий, проведено 8 января в Министерстве юстиции Украины были обнародованы НАБУ и САП "учитывая общественный резонанс и с целью предотвращения манипуляций".
Напомним, Генеральная прокуратура Украины возбудила дело после заявления об уголовном правонарушении работников Национального антикоррупционного бюро, проводили обыски в здании Минюста.
Как сообщал УНН, 8 декабря, сотрудники НАБУ устроили обыски в здании Министерства юстиции Украины.