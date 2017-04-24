НАБУ готує справу щодо “Енергоатому” для передачі до САП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро готує справу щодо розкрадання коштів “Енергоатому” для передачі до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає УНН.
“Вона розслідується (справа щодо розкрадання коштів "Енергоатому" — ред.), ми її готуємо, якщо будуть зібрані достатні докази... до передачі до Антикорупційної прокуратури”, — повідомив А.Ситник.
Нагадуємо, 6 лютого детективи НАБУ затримали п’ятьох осіб за підозрою у заволодінні коштами однієї з атомних електростанцій ДП “НАЕК “Енергоатом” у розмірі 30 мільйонів гривень.