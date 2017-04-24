НАБУ готує справу щодо “Енергоатому” для передачі до САП

“Вона розслідується (справа щодо розкрадання коштів "Енергоатому" — ред.), ми її готуємо, якщо будуть зібрані достатні докази... до передачі до Антикорупційної прокуратури”, — повідомив А.Ситник.

Нагадуємо, 6 лютого детективи НАБУ затримали п’ятьох осіб за підозрою у заволодінні коштами однієї з атомних електростанцій ДП “НАЕК “Енергоатом” у розмірі 30 мільйонів гривень.