НАБУ готовит дело по "Энергоатому" для передачи в САП

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26633 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91004 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112904 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114209 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111105 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103221 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106689 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103293 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151275 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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НАБУ готовит дело по "Энергоатому" для передачи в САП

НАБУ готовит дело по "Энергоатому" для передачи в САП

Киев  •  УНН

 • 10540 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро готовит дело о хищении средств "Энергоатома" для передачи в Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом во время брифинга сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

"Оно расследуется (дело о хищении средств "Энергоатома"- ред.), мы ее готовим, если будут собраны достаточные доказательства ... к передаче в Антикоррупционную прокуратуру", - сообщил А.Ситник.

Напоминаем, 6 февраля детективы НАБУ задержали пять человек по подозрению в завладении средствами одной из атомных электростанций ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн гривен.

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