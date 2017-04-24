НАБУ готовит дело по "Энергоатому" для передачи в САП

"Оно расследуется (дело о хищении средств "Энергоатома"- ред.), мы ее готовим, если будут собраны достаточные доказательства ... к передаче в Антикоррупционную прокуратуру", - сообщил А.Ситник.

Напоминаем, 6 февраля детективы НАБУ задержали пять человек по подозрению в завладении средствами одной из атомных электростанций ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере 30 млн гривен.