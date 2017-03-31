НАБУ 30 березня закрило справу щодо зловживань МОЗ при закупівлях ліків

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України 30 березня закрило кримінальне провадження, зареєстроване за фактом повідомлення зі ЗМІ про можливі зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я при міжнародних закупівлях ліків. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За інформацією Антикорупційної прокуратури, за фактами повідомленими зі ЗМІ, САП зареєструвало кримінальне провадження стосовно можливих зловживань з боку посадових осіб МОЗ і передало матеріали для перевірки до НАБУ.

“За результати перевірки НАБУ закрило провадження”, — сказав співрозмовник агентства.

У САП уточнили, що кримінальне провадження було закрите 30 березня.

Як повідомляв УНН, МОЗ відмовився надати ВРУ договори закупівель з міжнародними організаціями.

Раніше українські ЗМІ інформували, що кримінальне провадження щодо посадових осіб Міністерства охорони здоров’я було відкрито 27 лютого 2017 року з кваліфікацією за ч.2 ст. 210 ККУ.

Також неодноразово заявлялося про зриви стррків поставок ліків.

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