НАБУ 30 березня закрило справу щодо зловживань МОЗ при закупівлях ліків

За інформацією Антикорупційної прокуратури, за фактами повідомленими зі ЗМІ, САП зареєструвало кримінальне провадження стосовно можливих зловживань з боку посадових осіб МОЗ і передало матеріали для перевірки до НАБУ.

“За результати перевірки НАБУ закрило провадження”, — сказав співрозмовник агентства.

У САП уточнили, що кримінальне провадження було закрите 30 березня.

Як повідомляв УНН, МОЗ відмовився надати ВРУ договори закупівель з міжнародними організаціями.

Раніше українські ЗМІ інформували, що кримінальне провадження щодо посадових осіб Міністерства охорони здоров’я було відкрито 27 лютого 2017 року з кваліфікацією за ч.2 ст. 210 ККУ.

Також неодноразово заявлялося про зриви стррків поставок ліків.