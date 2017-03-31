НАБУ 30 березня закрило справу щодо зловживань МОЗ при закупівлях ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України 30 березня закрило кримінальне провадження, зареєстроване за фактом повідомлення зі ЗМІ про можливі зловживання посадовцями Міністерства охорони здоров’я при міжнародних закупівлях ліків. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
За інформацією Антикорупційної прокуратури, за фактами повідомленими зі ЗМІ, САП зареєструвало кримінальне провадження стосовно можливих зловживань з боку посадових осіб МОЗ і передало матеріали для перевірки до НАБУ.
“За результати перевірки НАБУ закрило провадження”, — сказав співрозмовник агентства.
У САП уточнили, що кримінальне провадження було закрите 30 березня.
Як повідомляв УНН, МОЗ відмовився надати ВРУ договори закупівель з міжнародними організаціями.
Раніше українські ЗМІ інформували, що кримінальне провадження щодо посадових осіб Міністерства охорони здоров’я було відкрито 27 лютого 2017 року з кваліфікацією за ч.2 ст. 210 ККУ.
Також неодноразово заявлялося про зриви стррків поставок ліків.