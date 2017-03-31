НАБУ 30 марта закрыло дело о злоупотреблениях Минздрава при закупках лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины 30 марта закрыло уголовное производство, зарегистрированное по факту сообщения из СМИ о возможных злоупотреблениях должностными лицами Министерства здравоохранения при международных закупках лекарств. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По информации Антикоррупционной прокуратуры, по фактам сообщенным со СМИ, САП зарегистрировало уголовное производство в отношении возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц МОЗ и передало материалы для проверки в НАБУ.
"По результатам проверки НАБУ закрыло производство", - сказал собеседник агентства.
В САП уточнили, что уголовное производство было закрыто 30 марта.
Как сообщал УНН, Минздрав отказался предоставить ВР договоры закупок с международными организациями.
Ранее украинские СМИ информировали, что уголовное производство в отношении должностных лиц Министерства здравоохранения было открыто 27 февраля 2017 с квалификацией по ч.2 ст. 210 УК.
Также неоднократно заявлялось о срывах стрркив поставок лекарств.