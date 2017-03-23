Наближення до складів з боєприпасами в Балаклеї наразі є неможливим - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Виходячи з площі складу та кількості боєприпасів, вони можуть детонувати до 4 днів. Це означає, що наближення до складів наразі є неможливим, передає УНН з посиланням на власні джерела.
Джерело повідомило, що через велику площу складу та кількість боєприпасів, вони можуть детонувати до 4 днів. Через це наближення до складів наразі є неможливим.
Зона евакуації становить 7 км, однак може бути збільшена. Цей склад є одним із найбільших у Європі.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.