Наближення до складів з боєприпасами в Балаклеї наразі є неможливим - джерело

Джерело повідомило, що через велику площу складу та кількість боєприпасів, вони можуть детонувати до 4 днів. Через це наближення до складів наразі є неможливим.

Зона евакуації становить 7 км, однак може бути збільшена. Цей склад є одним із найбільших у Європі.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.