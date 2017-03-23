Приближение к складам с боеприпасами в Балаклее пока невозможно - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Исходя из площади состава и количества боеприпасов, они могут детонировать до 4 дней. Это означает, что приближение к складам пока невозможно, передает УНН со ссылкой на собственные источники.
Источник сообщил, что из-за большой площади склада и количества боеприпасов, они могут детонировать до 4 дней. Из-за этого приближения к складам пока невозможно.
Зона эвакуации составляет 7 км, однако может быть увеличена. Этот состав является одним из крупнейших в Европе.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.