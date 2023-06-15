Наближаючи перемогу: як підприємці Запоріжчини допомогають ЗСУ та біженцям

Але зараз мова не про них. Сьогодні поговоримо про тих, хто не тільки шукає вихід з складної ситуації, розвиває нові напрямки, але й активно займається волонтерською діяльністю.

У Запоріжжі працює кілька десятків благодійних фондів, серед них – відомі такі як «Паляниця», «Янголи України», « Запоріжжя. Допомога. Арсенал».

З весни 2022 року у Запоріжжі був відкритий БФ « Крила захисників України». Ідейним натхненником проекту став керівник компанії ALTIOR Юрій Ніконов. До війни – займалися виробництвом та встановленням натяжних стель. Філії підприємства у Запоріжжі, Києві, Дніпрі та Івано-Франківську.

З перших днів бойових дій команду однодумців активно включилася в процес допомоги постраждалим – вимушеним переселенцям, людям, що опинилися у скрутній ситуації внаслідок бойових дій.

«Зазвичай наші майстри звикли займатися мирною справою, але під час війни почали опановувати нові напрямки – ремонт та відновлення техніки та автівок для фронту. За рік війни нами було зроблено кілька десятків автівок «швидкої допомоги». З літа 2022 року розпочали цікаву та важливу справу – розробку унікальних пересувних душових комплексів для ЗСУ», – каже Юрій Ніконов.

«Автолазні» роблять на базі колишніх вантажівок. Комплектують генераторами для автономної роботи, пральними машинками, сушарками, резервуарами для води. За один приїзд на позицію такий санітарно-гігієнічний комплекс може відвідати більше сотні бійців.

Грошима команді допомагають усі небайдужі – бізнесмені та прості городяни. Кілька місяців тому до волонтерських проектів долучилися молоде покоління – учні запорізької гімназії №6. Діти та батьківський комітет влаштували цікавий захід аукціон з продажу дитячих картин та малюнків. Виручені кошти пішли на закупівлю обладнання для «Авто-лазень».

Не оминає увагою компанія ALTIOR людей, які постраждали він ворожих «прильотів». Відновлюють стелі у будинках, що вистояли, беруть участь у відбудові осель – встановлюють нові якісні стелі та світильники, збирають гроші на скління квартир родинам військовослужбовців. На благодійній основі відновили стелі у дитячих будинках і медзакладах, де проходять лікування та відновлення поранені бійці ЗСУ.

Окрема тема – збір коштів та закупівля всього необхідного для фронту. Дрони, аптечки, харчові набори – чого тільки не відправляли волонтери БФ «Крила захисників України» та компанії ALTIOR для потреб ЗСУ.

Кілька членів команди зараз боронять країну на передовій. Мріють повернутися до мирних справ.

Так і працює ALTIOR - на різних фронтах. Без зайвих слів з вірою у перемогу. А ії керівники будуть вдячні, якщо ваш бізнес також приєднається до співпраці на користь Нашої Перемоги!

Довідка УНН. ALTIOR – це компанія з виробництва та встановлення натяжних стель в Україні. Алтиор працює з 2009 року у місті Запоріжжя. В 2018 році було відкрито офіс у Києві, у 2019 - в Дніпрі. З весни 2023 року також з’явилася філія у Івано-Франківську. Згідно даним офіційного сайту, у компанії є більш ніж 10000 клієнтів, які оцінили якість робіт, матеріалів та професіоналізм команди.