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Приближая победу: как предприниматели Запорожской области помогают ВСУ и беженцам

Киев • УНН

 • 998259 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Малый и средний бизнес Украины с каждым днем все больше испытывает негативные последствия российской агрессии. Есть те, кто обанкротился или прекратил деятельность до «лучших времен». Некоторые – покинули страну навсегда. Честно говоря, есть и те, кто наживается на соотечественниках – спекулятивно повышает цены на самые необходимые товары, еду и лекарства. Кто-то сделал сумасшедший «подъем» на генераторах или краже гуманитарки. Об этом говорится в обращении компании ALTIOR, передает УНН.

Приближая победу: как предприниматели Запорожской области помогают ВСУ и беженцам

Но сейчас речь не о них. Сегодня поговорим о тех, кто не только ищет выход из сложной ситуации, развивает новые направления, но активно занимается волонтерской деятельностью.

В Запорожье работает несколько десятков благотворительных фондов, среди них известны такие как «Паляница», «Ангелы Украины», «Запорожье. Помощь. Арсенал».

С весны 2022 года в Запорожье был открыт БФ «Крылья защитников Украины». Идейным вдохновителем проекта стал руководитель компании ALTIOR Юрий Никонов. До войны занимались производством и установкой натяжных потолков. Филиалы предприятия в Запорожье, Киеве, Днепре и Ивано-Франковске.

С первых дней боевых действий команда единомышленников активно включилась в процесс помощи пострадавшим – вынужденным переселенцам, людям, оказавшимся в затруднительной ситуации в результате боевых действий.

«Обычно наши мастера привыкли заниматься мирным делом, но во время войны начали овладевать новыми направлениями – ремонтом и восстановлением техники и автомобилей для фронта. За год войны нами было сделано несколько десятков автомобилей скорой помощи. С лета 2022 начали интересное и важное дело – разработку уникальных передвижных душевых комплексов для ВСУ», – говорит Юрий Никонов.

«Автобани» производят на базе бывших грузовиков. Комплектуют генераторами для автономной работы, стиральными машинками, сушилками, резервуарами для воды. За один приезд на позицию такой санитарно-гигиенический комплекс может посетить более сотни бойцов.

Деньгами команде помогают все неравнодушные – бизнесмены и простые горожане. Несколько месяцев назад к волонтерским проектам присоединились ученики запорожской гимназии №6. Дети и родительский комитет устроили интересное мероприятие – аукцион по продаже детских картин и рисунков. Вырученные средства пошли на закупку оборудования для «Авто-бань».

Не обходит вниманием компания ALTIOR людей, пострадавших от вражеских «прилетов». Участвуют в восстановлении домов – устанавливают новые качественные потолки и светильники, собирают деньги на остекление квартир семьям военнослужащих. На благотворительной основе установили потолки в детских домах и медучреждениях, где проходят лечение и реабилитацию раненые бойцы ВСУ.

Отдельная тема – сбор и закупка всего необходимого для фронта. Дроны, аптечки, продуктовые наборы – чего только не отправляли волонтеры БФ «Крылья защитников Украины» и компании ALTIOR для нужд ВСУ.

Несколько членов команды сейчас защищают страну на передовой. Мечтают вернуться к мирным делам.

Так и работает ALTIOR – на разных фронтах. Без лишних слов с верой в победу. А его руководители будут благодарны, если ваш бизнес также присоединится к сотрудничеству в пользу Нашей Победы!

Справка УНН. ALTIOR – это компания по производству и установке натяжных потолков в Украине. Алтиор работает с 2009 года в Запорожье. В 2018 году был открыт офис в Киеве, в 2019 – в Днепре. С весны 2023 года также появился филиал в Ивано-Франковске. Согласно данным официального сайта, у компании есть более 10000 клиентов, оценивших качество работ, материалов и профессионализм команды.

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