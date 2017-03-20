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Набір до Нацполіції стартував у Київській області

Набір до Нацполіції стартував у Київській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. З 20 до 31 березня будуть приймати документи на конкурс щодо заміщення посад в органах та підрозділах Нацполіції в Київській області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Загалом плануються набрати 60 працівників: 20 поліцейських до молодшого складу поліції та 40 поліцейських до полку особливого призначення.

Останній день прийому документі - 31 березня. До 10 квітня триватиме етап етстування поліцейських.

Як повідомляв УНН, миколаївського поліцейського заарештували за збут амфетаміну.

Крім того, будівлю патрульної поліції Рівного розстріляли з гранатомета.

Українські Національні Новини

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