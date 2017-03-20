Набір до Нацполіції стартував у Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. З 20 до 31 березня будуть приймати документи на конкурс щодо заміщення посад в органах та підрозділах Нацполіції в Київській області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Загалом плануються набрати 60 працівників: 20 поліцейських до молодшого складу поліції та 40 поліцейських до полку особливого призначення.
Останній день прийому документі - 31 березня. До 10 квітня триватиме етап етстування поліцейських.
Як повідомляв УНН, миколаївського поліцейського заарештували за збут амфетаміну.
Крім того, будівлю патрульної поліції Рівного розстріляли з гранатомета.