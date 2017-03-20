Набор в Нацполицию стартовал в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. С 20 по 31 марта будут принимать документы на конкурс по замещению должностей в органах и подразделениях Нацполиции в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
В общем планируется набрать 60 сотрудников: 20 полицейских до младшего состава полиции и 40 полицейских в ряды особого назначения.
Последний день приема документов - 31 марта. До 10 апреля продлится этап тестирования полицейских.
Как сообщал УНН, николаевского полицейского арестовали за сбыт амфетамина.
Кроме того, здание патрульной полиции в Ровно расстреляли из гранатомета.