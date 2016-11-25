На зупинці громадського транспорту у Хмельницькому помер чоловік
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. На зупинці громадського транспорту у Хмельницькому помер чоловік. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі Управління патрульної поліції у м.Хмельницькому.
Так, близько 17:30, на зупинці "Обласна лікарня" знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Встановлюється особа чоловіка. Чоловік на вигляд передпенсійного віку.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, це вже другий випадок смерті на зупинці громадського транпорту в Хмельницькому протягом місяця.