На зупинці громадського транспорту у Хмельницькому помер чоловік

Так, близько 17:30, на зупинці "Обласна лікарня" знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Встановлюється особа чоловіка. Чоловік на вигляд передпенсійного віку.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, це вже другий випадок смерті на зупинці громадського транпорту в Хмельницькому протягом місяця.