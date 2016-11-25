На остановке общественного транспорта в Хмельницком умер человек

Так, около 17:30, на остановке "Областная больница" найдено тело мужчины без признаков жизни. Устанавливается личность мужчины. Мужчина на вид предпенсионного возраста.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, это уже второй случай смерти на остановке общественного транпорта в Хмельницком в течение месяца.