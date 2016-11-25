На остановке общественного транспорта в Хмельницком умер человек
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. На остановке общественного транспорта в Хмельницком умер человек. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Хмельницком.
Так, около 17:30, на остановке "Областная больница" найдено тело мужчины без признаков жизни. Устанавливается личность мужчины. Мужчина на вид предпенсионного возраста.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, это уже второй случай смерти на остановке общественного транпорта в Хмельницком в течение месяца.