На ЗСУ: в Україні розглядають можливість ввести новий вид податку

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"Ми станом на сьогодні знаходимося у війні, яку потрібно фінансувати лише нам. Тому що всі військові видатки бюджету фінансуються виключно за рахунок платників податків. Тому, будемо теж розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його теж проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив, яку він оптимізував, - це кошти, які були забрані у наших військових", - сказав Шурма.

Нагадаємо

Майже 90% усіх податків та зборів, які сплатять громадяни та бізнес наступного року, будуть спрямовані урядом на нашу армію та безпеку країни, вказували в уряді.