На ВСУ: в Украине рассматривают возможность ввести новый вид налога

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"Мы на сегодня находимся в войне, которую нужно финансировать только нам. Потому что все военные расходы бюджета финансируются исключительно за счет налогоплательщиков. Поэтому, будем тоже рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его тоже проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил, которую он оптимизировал, - это средства, которые были забраны у наших военных", - сказал Шурма.

Напомним

Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны, указывали в правительстве.