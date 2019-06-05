На ЗНО в магістратуру зареєструвалися 65 тис. вступників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Понад 65 тис. вступників зареєструвалися на так зване ЗНО в магістратуру, найбільше тестування проходитимуть у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.
"65 414 вступників цього року складатимуть "ЗНО в магістратуру" - усі вони зареєструвалися на єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови. З них 16 277 осіб також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та правничих компетентностей", - вказали у МОН з посиланням на дані УЦОЯО.
Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис., далі – французька (403) та іспанська (84).
Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування у Києві – майже 17,5 тис. осіб. Далі серед найбільш масових ідуть Харків – майже 7,5 тис., Львів – понад 5,5 тис., Одеса та Дніпро – по 4,5 тис. осіб.
Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.
Найчастіше вступники обирали для реєстрації:
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- Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2317 заяв);
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- Національний університет "Львівська політехніка" (2051 заява);
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- Київський національний торговельно-економічний університет (1873 заяв);
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- Львівський національний університет імені Івана Франка (1626 заяв);
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- Національний університет "Одеська юридична академія" (1591 заява);
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- Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1502 заяви).
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Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.
Нагадаємо, цього року кількість спеціальностей для вступу на магістратуру, де потрібно скласти тестування за технологією ЗНО, зросла з 16 до 32.