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На ЗНО в магістратуру зареєструвалися 65 тис. вступників

На ЗНО в магістратуру зареєструвалися 65 тис. вступників

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Понад 65 тис. вступників зареєструвалися на так зване ЗНО в магістратуру, найбільше тестування проходитимуть у Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Про це УНН повідомили у прес-службі МОН.

"65 414 вступників цього року складатимуть "ЗНО в магістратуру" - усі вони зареєструвалися на єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови. З них 16 277 осіб також зареєструвалися на єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та правничих компетентностей", - вказали у МОН з посиланням на дані УЦОЯО.

Найбільше вступників обрали англійську мову – майже 63 тисячі. На другій сходинці німецька – понад 2 тис., далі – французька (403) та іспанська (84).

Найбільше абітурієнтів складатимуть тестування у Києві – майже 17,5 тис. осіб. Далі серед найбільш масових ідуть Харків – майже 7,5 тис., Львів – понад 5,5 тис., Одеса та Дніпро – по 4,5 тис. осіб.

Вступники реєструвалися в одному з тих вишів, куди планують вступати. Загалом реєстрацію проводили 284 заклади вищої освіти.

Найчастіше вступники обирали для реєстрації:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2317 заяв);
  • Національний університет "Львівська політехніка" (2051 заява);
  • Київський національний торговельно-економічний університет (1873 заяв);
  • Львівський національний університет імені Івана Франка (1626 заяв);
  • Національний університет "Одеська юридична академія" (1591 заява);
  • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (1502 заяви).

Інші заклади отримали менше півтори тисячі заяв.

Нагадаємо, цього року кількість спеціальностей для вступу на магістратуру, де потрібно скласти тестування за технологією ЗНО, зросла з 16 до 32.

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