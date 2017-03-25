На Житомирщині затримано трьох копачів бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Трьох чоловіків, віком 29-48 років, поліцейські виявили у лісовому масиві поблизу с.Шебедихи під час відпрацювання місць можливого ведення незаконного промислу. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Житомирській області.
“У порушників вилучено мотопомпу, пожежні рукави, сачки, лопати, металевий штир та інше. На місці події працювала слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції. З’ясовуються усі обставини та особи порушників”, — йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події — ст.15 (Замах на злочин) та ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Чоловікам може загрожувати як штраф, так і обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.
Нагадаємо, на Житомирщині прикордонники виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину.