На Житомирщині затримано трьох копачів бурштину

“У порушників вилучено мотопомпу, пожежні рукави, сачки, лопати, металевий штир та інше. На місці події працювала слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції. З’ясовуються усі обставини та особи порушників”, — йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події — ст.15 (Замах на злочин) та ст.240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Чоловікам може загрожувати як штраф, так і обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Житомирщині прикордонники виявили 11 місць незаконного видобутку бурштину.