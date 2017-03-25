В Житомирской области задержаны трое копателей янтаря

“У нарушителей изъяли мотопомпу, пожарные рукава, сачки, лопаты, металлический штырь и прочее. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Олевского отделения полиции. Выясняются все обстоятельства и личности нарушителей”, — говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация события — ст.15 (покушение на преступление) и ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам может грозить как штраф, так и ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, на Житомирщине пограничники обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря.