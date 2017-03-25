В Житомирской области задержаны трое копателей янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Трех мужчин в возрасте 29-48 лет полицейские обнаружили в лесном массиве вблизи с.Шебедихи во время отработки мест возможного ведения незаконного промысла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.
“У нарушителей изъяли мотопомпу, пожарные рукава, сачки, лопаты, металлический штырь и прочее. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Олевского отделения полиции. Выясняются все обстоятельства и личности нарушителей”, — говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство. Предварительная квалификация события — ст.15 (покушение на преступление) и ст.240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам может грозить как штраф, так и ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет.
Напомним, на Житомирщине пограничники обнаружили 11 мест незаконной добычи янтаря.