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На Житомирщині зафіксували зростання динаміки зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Станом на 22:30 17 травня, за результатами лабораторного дослідження 242 проб, кількість хворих на COVID-19 на Житомирщині зросла на 18 осіб, 7 повторних проб вже інфікованих жителів Любарського району, Бердичева, Коростеня та Житомира показали наявність хвороби в організмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Житомирської ОДА Віталія Бунечка.

На Житомирщині зафіксували зростання динаміки зараження коронавірусом

За даними Житомирського обласного лабцентру, фіксується зростання динаміки зараження коронавірусом. Особливо, це помітно серед жителів Любарського району – 15 нових випадків. При цьому, кількість одужалих від коронавірусної хвороби зросла на 9 людей – це жителі Андрушівки та Ружина.

Сумарна чисельність інфікувань становить 564 особи. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 189 людей, в Коростені – 100 та в Бердичеві – 92.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, з них 514 - летальні.

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