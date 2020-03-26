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На Житомирщині зафіксовано два нових випадки захворювання на коронавірус

На Житомирщині зафіксовано два нових випадки захворювання на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На Житомирщині зафіксовано два нових випадки захворювання на коронавірус: один у місті Бердичів та один у Малині. Про це у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій Бунченко, передає УНН.

“Щойно отримали інформацію про те, що в Бердичеві та Малині виявлено нові випадки COVID-19”, — пише він.

Зазначається, що у Бердичеві захворювання встановили у чоловіка 1972 року народження. Перед госпіталізацією хворому було здійснено швидкий тест, який не виявив коронавірус. Пацієнта було госпіталізовано 23 березня до інфекційного відділення Бердичівської міської лікарні, до цього перебував на самоізоляції.

Також у Малині коронавірус знайшли у чоловіка 1964 року народження. Він поступив до Малинської міської лікарні 25 березня, до цього спостерігався у приватного сімейного лікаря. На момент звернення до лікаря, проявів хвороби не відображалося. Через погіршення свого стану, доправлений до інфекційного відділення.

“В обидвох випадках контактні особи визначаються”, — додає Бунченко.

Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.

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