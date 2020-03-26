В Житомирской области зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Житомирской области зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом: один в городе Бердичев и один в Малине. Об этом в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунченко, передает УНН.
"Только получили информацию о том, что в Бердичеве и Малине выявлены новые случаи COVID-19", - пишет он.
Отмечается, что в Бердичеве заболевания установили у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией больному было осуществлено быстрый тест, который не выявил коронавирус. Пациента было госпитализировано 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого находился на самоизоляции.
Также в Малине коронавирус нашли у мужчины 1964 года. Он поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу, проявлений болезни не отображалось. Из-за ухудшения своего состояния, доставлен в инфекционное отделение.
"В обоих случаях контактные лица определяются", - добавляет Бунченко.
Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.