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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71294 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Житомирской области зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом

В Житомирской области зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Житомирской области зафиксировано два новых случая заболевания коронавирусом: один в городе Бердичев и один в Малине. Об этом в Facebook написал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунченко, передает УНН.

"Только получили информацию о том, что в Бердичеве и Малине выявлены новые случаи COVID-19", - пишет он.

Отмечается, что в Бердичеве заболевания установили у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией больному было осуществлено быстрый тест, который не выявил коронавирус. Пациента было госпитализировано 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого находился на самоизоляции.

Также в Малине коронавирус нашли у мужчины 1964 года. Он поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу, проявлений болезни не отображалось. Из-за ухудшения своего состояния, доставлен в инфекционное отделение.

"В обоих случаях контактные лица определяются", - добавляет Бунченко.

Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.

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