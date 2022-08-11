На Житомирщині внаслідок російських обстрілів згоріло поле української пшениці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Внаслідок російських обстрілів у Новослобідський громаді Житомирської області горіло поле української пшениці. Про це повідомив Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Цитата
“Новослобідська громада: внаслідок російських обстрілів згоріло поле української пшениці”, – написав він у своєму Telegram.
Деталі
Голова ОВА додав, що наразі підраховуються збитки.
Доповнення
Російські окупанти надвечір обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади у Криворізькому районі.