В Житомирской области в результате российских обстрелов сгорело поле украинской пшеницы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В результате российских обстрелов в Новослободской общине Житомирской области горело поле украинской пшеницы. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“Новослободская громада: в результате российских обстрелов сгорело поле украинской пшеницы”, – написал он в своем Telegram.
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Глава ОВА добавил, что сейчас подсчитываются убытки.
Дополнение
Российские оккупанты к вечеру обстреляли приграничные территории Зеленодольской громады в Криворожском районе.