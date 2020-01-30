На Житомирщині викрили посадовців лісгоспу, які розкрали деревину на 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Житомирській області правоохоронці викрили розкрадання державних лісових ресурсів. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, керівники одного з лісових господарств регіону налагодили механізм протиправної реалізації оптових партій дерев хвойних порід. Посадовці організували вирубування лісу понад встановлені норми під виглядом проведення санітарних і планових порубок. Необліковану деревину вони збували афілійованим підприємствам за цінами, вдвічі нижчими за ринкові.
Щотижня ділки нелегально продавали близько сорока кубів деревини. За оперативною інформацією, керівники лісгоспу розікрали понад 1800 кубів лісу на суму 3 мільйона гривень.
Під час обшуків у адміністративних приміщеннях держустанови, місцях проживання фігурантів справи та реєстрації фірм-клієнтів посадовців правоохоронці вилучили документацію із доказами незаконної діяльності. Також виявлено понад 100 кубів деревини, підготовленої до нелегального збуту.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.
Нагадаємо, на Львівщині двом посадовцям повідомлено про підозру у вирубці та передачі деревини на суму понад 2,5 млн гривень.