В Житомирской области разоблачили должностных лиц лесхоза, которые разворовали древесину на 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Житомирской области правоохранители разоблачили хищения государственных лесных ресурсов. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, руководители одного из лесных хозяйств региона наладили механизм противоправной реализации оптовых партий деревьев хвойных пород. Чиновники организовали вырубку леса сверх установленных норм под видом проведения санитарных и плановых порубок. Неучтенную древесину они сбывали аффилированным предприятиям по ценам, вдвое ниже рыночных.
Еженедельно дельцы нелегально продавали около сорока кубов древесины. По оперативной информации, руководители лесхоза разворовали более 1800 кубов леса на сумму 3 миллиона гривен.
Во время обысков в административных помещениях госучреждения, местах жительства фигурантов дела и регистрации фирм-клиентов должностных лиц правоохранители изъяли документацию по доказательствами незаконной деятельности. Также обнаружено более 100 кубов древесины, подготовленной к нелегальному сбыту.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Напомним, во Львовской области двум должностным лицам сообщено о подозрении в вырубке и передаче древесины на сумму более 2,5 млн гривен.